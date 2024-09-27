Предприятие в Карелии вывезло опасный лес

На бревна не оформляли сертификаты и игнорировали карантин Во время внеплановой проверки предприятия, занимающегося производством лесопродукции, специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения карантинных требований.
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