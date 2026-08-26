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proavto21

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Haval M6 2024 после Ravon R4: первые 1500 км и честные впечатления владельца

Haval M6 2024 после Ravon R4: первые 1500 км и честные впечатления владельца

Смена автомобиля после семи лет за рулём одной модели — это всегда непростой этап. Прошлый Ravon R4 покинул семью с пробегом около ста тысяч километров, и, если оценивать этот срок объективно, машина отработала его достойно.

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