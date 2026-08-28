Нарышкин рассказал, как Запад помог расширению БРИКС

Беспрецедентная агрессия против России побудила многие страны дистанцироваться от Запада и привела к расширению БРИКС, заявил директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
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