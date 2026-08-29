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Татар-информ

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В Татарстане лучшим муниципальным образованиям вручили 100 автомобилей

В Татарстане лучшим муниципальным образованиям вручили 100 автомобилей

Фото: © «Татар-информ» ​ Раис РТ Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей Lada Niva Travel и автобусов марки SOLLERS SF5 победителям республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований.

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