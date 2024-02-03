В Красноярске полицейские вручили российский паспорт 90-летней женщине, которая в детстве была узницей концлагеря

«Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю Елена Сидельникова вручила паспорт гражданина Российской Федерации 90-летней женщине, которая в детстве оказалась узницей фашистского концлагеря.
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