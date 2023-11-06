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Заявление МИД России к свежесочинённому это другину МОК

Заявление МИД России к свежесочинённому это другину МОК

МИД России - о заявлении МОК, что российских атлетов отстранили за «нарушение олимпийского перемирия»: «✔️ Комментарий пресс-службы МОК рассматриваем как проявление дискриминации со стороны руководства МОК.

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
О кромя как, КИДАРАСЫ, ни чё на ум то и не приходит.
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1 д.
Бендер Задунайский
МОКодасы конченные .
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18 час.

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