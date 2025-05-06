Доработать своими руками стоечно-винтовой домкрат в универсальный подъемник

Стоечно-винтовой домкрат от старых моделей ВАЗ не подходит для современных автомобилей. При этом он отличается от аналогов большей высотой подъема, поэтому все же в определенном случае является лучшим за бутылочные гидравлические домкраты.
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