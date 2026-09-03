The Two Lineages Of Liberty Authored by Philippe Lemieux via Mises Institute, Liberty's history is often presented as a direct consequence of the Enlightenment: inherited authority was subjected to reason, persecution gave way to toleration, monarchy to constitutional government, and privilege to individual rights.
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