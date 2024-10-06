Девелоперы готовятся к кризису

Международный строительный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге продемонстрировал предкризисное состояние российского рынка девелопмента и отразил ряд трендов, от модернизации стройки до поиска нового архитектурного стиля «Бадаевский» спроетикрован как «горизонтальный небоскреб», парящий на трубобетонных колоннах на высоте 35 метров над землейчитайте на monocle.