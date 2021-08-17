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СберСпасибо меняет правила программы лояльности для поощрения безналичных платежей

СберСпасибо меняет правила программы лояльности для поощрения безналичных платежей

Программа лояльности "СберСпасибо" Сбербанка вводит изменения в правилах уровней привилегий, которые направлены на стимулирование клиентов совершать еще больше безналичных платежей, сообщили в компании.

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