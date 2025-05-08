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Трамп назвал Россию только «крупным фактором» в победе во Второй мировой

Трамп назвал Россию только «крупным фактором» в победе во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме 7 мая, признал роль России в победе во Второй мировой войне в качестве крупного фактора, но добавил, что победу тогда якобы одержали американцы.

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Комментарии
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Лев Добрый
Тупой, ещё тупее, к тому же США мелкий фактор!😜👈🤪👍
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