Царьград

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Вашингтон обиделся на Лаврова за сравнение с действиями Гитлера

Вашингтон обиделся на Лаврова за сравнение с действиями Гитлера

Глава МИДа заявил, что США создают коалицию против России по примеру гитлеровской Германии.Американская администрация заявила, что слова Лаврова, сравнившего ее действия в отношении России с тем, что делал в свое время Гитлер, для нее оскорбительны.

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