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Вечерний Новосибирск

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Более 2000 га для строительства многоэтажек нашли в НСО

Более 2000 га для строительства многоэтажек нашли в НСО

В сентябре перечень земельных участков, свободных для индивидуального жилищного строительства, пополнился 26 земельными участками общей площадью более 40 га, расположенными на территории деревни Алексеевка (8 земельных участков), поселка Красномайский (7 земельных участков) и поселка Новоозерный (11 земельных участков) Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

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