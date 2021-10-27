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Как по новым правилам москвичу бесплатно заменить электросчетчик

Москвичи путаются в новых правилах замены электросчетчиков - уже больше года их должны менять поставщики электроэнергии, однако не всегда понятно, куда по этому поводу обращаться, сколько ждать замены и как платить, пока стоит неисправный прибор.

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