Как по новым правилам москвичу бесплатно заменить электросчетчик

Москвичи путаются в новых правилах замены электросчетчиков - уже больше года их должны менять поставщики электроэнергии, однако не всегда понятно, куда по этому поводу обращаться, сколько ждать замены и как платить, пока стоит неисправный прибор.
Москвичи путаются в новых правилах замены электросчетчиков - уже больше года их должны менять поставщики электроэнергии, однако не всегда понятно, куда по этому поводу обращаться, сколько ждать замены и как платить, пока стоит неисправный прибор.
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