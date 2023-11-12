Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

6 подписчиков

Los Angeles County Approves New 'Office Of Food Equity'

Los Angeles County Approves New 'Office Of Food Equity'

Los Angeles County Approves New 'Office Of Food Equity' Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, The Los Angeles County Board of Supervisors unanimously approved a plan this week to create a new Office of Food Equity to address what they call a growing problem of food insecurity in the region.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх