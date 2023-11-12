Los Angeles County Approves New 'Office Of Food Equity' Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, The Los Angeles County Board of Supervisors unanimously approved a plan this week to create a new Office of Food Equity to address what they call a growing problem of food insecurity in the region.
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