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Более 100 тыс. человек потребовали от ФИФА расследовать действия Инфантино

Более 100 тыс. человек потребовали от ФИФА расследовать действия Инфантино

Более 100 тыс. человек присоединились к коллективной жалобе правозащитной организации FairSquare, потребовав от комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) проверить действия её президента Джанни Инфантино.

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