Дмитриев отреагировал на перенос разговора между Мерцем и Трампом

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, прокомментировал перенос телефонного разговора канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом.
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