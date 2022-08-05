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Абсолютно новый Fisker Pear 2024 раскрыли на фото задолго до дебюта: автомобиль получил тот же дизайн, что и Fiat Multipla

Абсолютно новый Fisker Pear 2024 раскрыли на фото задолго до дебюта: автомобиль получил тот же дизайн, что и Fiat Multipla

Компания Fisker ранее анонсировала выход нового автомобиля под названием Pear. В Сети уже публиковалось несколько тизеров модели, посредством которых и удалось получить примерное представление того, как будет выглядеть транспортное средство.

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