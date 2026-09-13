Джозеф Стиглиц о том, как построить лучшую экономику ИИ

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Джозеф Стиглиц посвятил свою карьеру изучению того, как капитализм терпит крах — финансовые кризисы, невыполненные обещания глобализации, медленное вымывание среднего класса.
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