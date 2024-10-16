В Татарстане прогнозируют дождь и мокрый снег

В Татарстане ожидается дождь и мокрый снег в западных районах республики. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, минимальная температура воздуха ночью будет опускаться до -5 градусов, а на востоке Татарстана - до -8 градусов.
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