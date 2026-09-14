Report: ‘Alligator Alcatraz’ locked detainees in small outdoor cages

A government watchdog office found that Florida's "Alligator Alcatraz" facility regularly shackled detainees in small outdoor cages for hours.
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