«UNO.Соколиная Гора»: имя, которое гарантирует качество

Жилой комплекс, расположенный рядом с Измайловским парком, — это современные архитектурные решения, функциональность, дизайнерские общественные пространства и комфорт в каждой деталиДля рынка жилой недвижимости бренд, под которым девелопер создает не один-два, а целую сеть комплексов — явление относительно новое.