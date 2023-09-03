У меня уже два года складывается странная ситуация с мужчиной

Подслушали у замужних Он хороший человек , общаемся из разряда как дела, и он постоянно присылает мне подарки! Причем это и цветы, и сертификаты и многое другое , и больше ничего! Видимся редко , в основном когда мне нужно доехать до соседнего города он подвозит , сам максимум предложить может выпить кофе днем.