Подслушали у замужних Он хороший человек , общаемся из разряда как дела, и он постоянно присылает мне подарки! Причем это и цветы, и сертификаты и многое другое , и больше ничего! Видимся редко , в основном когда мне нужно доехать до соседнего города он подвозит , сам максимум предложить может выпить кофе днем.
У меня уже два года складывается странная ситуация с мужчиной
Комментарии
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ВераВерная
А чего вас беспокоит? Не пристаёт, ничего не требует, делами интересуется, подарки постоянно дарит, таксистом для вас работает. Что плохого-то? Нравится он вам - ну так от вас всё зависит, не нравится, не привлекает - пусть всё так и остаётся. Пока ему не надоест.
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1 д.
Grandad
Знавал такого, который всё записывал. Дальше сами догадайтесь.
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9 час.
ВераВерная
Догадываться - не мое хобби. Вы просто скажите, что там было дальше.
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9 час.
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