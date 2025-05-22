Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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42-летняя Светлана Лобода снялась в бюстгальтере и ультракоротких шортах

42-летняя Светлана Лобода снялась в бюстгальтере и ультракоротких шортах

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном наряде на новом фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,9 миллиона подписчиков.

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