42-летняя Светлана Лобода снялась в бюстгальтере и ультракоротких шортах

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном наряде на новом фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,9 миллиона подписчиков.