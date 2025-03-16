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Царьград

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В эфире у Соловьёва: Дно пробито - Якеменко снова травит Z-блогеров. Вика Цыганова не выдержала

В эфире у Соловьёва: Дно пробито - Якеменко снова травит Z-блогеров. Вика Цыганова не выдержала

В чужом глазу соринку видит, в своём пузе корыта не замечает. В эфире у Соловьёва снова дно пробито. Борис Якеменко опять отрабатывает повесточку еще хуже, чем обычно.

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