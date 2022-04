Недостаток воды грозит развитием у человека сердечной недостаточности, пишет автор материала, опубликованном на сайте американского издания Eat This, Not That В ходе исследований специалисты пришли к выводу, что правильный питьевой режим хорошо влияет на здоровье всех систем человеческого организма.