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  • Надежда Белугина
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Многодетную семью ветерана СВО выселяют из коммуналки. Дело привлекло внимание Бастрыкина

Многодетную семью ветерана СВО выселяют из коммуналки. Дело привлекло внимание Бастрыкина

Мать троих детей пожаловалась на то, что семью могут лишить крыши над головой.Петербургскому отделению Следственного комитета России поручено проверить ситуацию, в которой оказалась многодетная семья участника СВО.

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