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Несколько сотен детей поставлено на учет с начала года в Приморье

Несколько сотен детей поставлено на учет с начала года в Приморье

89 лет назад 31 мая в системе МВД появились подразделения по делам несовершеннолетних. В день профессионального праздника инспекторы ПДН в Приморье опубликовали статистику и итоги работы с начала года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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