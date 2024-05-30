Несколько сотен детей поставлено на учет с начала года в Приморье

89 лет назад 31 мая в системе МВД появились подразделения по делам несовершеннолетних. В день профессионального праздника инспекторы ПДН в Приморье опубликовали статистику и итоги работы с начала года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.