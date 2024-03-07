Рок-группа из Киева зазывает тюменцев на свой концерт скандалом

В Тюмени пройдет концерт группы «Нервы» из столицы Украины. Как указано в анонсирующем объявлении в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), исполнители обещают спеть запретные песни.