Рок-группа из Киева зазывает тюменцев на свой концерт скандалом

В Тюмени пройдет концерт группы «Нервы» из столицы Украины. Как указано в анонсирующем объявлении в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России), исполнители обещают спеть запретные песни.
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