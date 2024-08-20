Звоните Матвееву: Репортаж со съемок фильма «Пранкер»

В Санкт-Петербурге завершились съемки «Пранкера» — нового совместного проекта киностудий Bazelevs и PANDORA film (вместе они уже работали над «Девятаевым») на актуальную тему телефонных мошенников, «служб безопасности банка» и других махинаторов, предпочитающих действовать «на удаленке».