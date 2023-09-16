ALEJANDRO MARTÃNEZ VÃ©LEZ/GLOBALLOOKPRESS В Госдуму внесён законопроект о запрете на выдачу оружия мигрантам после событий в Батайске Ростовской области, где расстреляли участника СВО.
МИГРАНТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ В РОССИИ. БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ?
Комментарии
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Ратник Ратник
Если власть не желает или не способна защитить россиян, на Х нам такая власть... Хотя говорить надо о конкретных существах в высоких и тёплых кабинетах. вышибить их оттуда можно за неделю.... Луноликий, слабо?
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10 час.
АА
Алекс Архипов
Это скорее беспредел властей с помощью мигрантов.
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6 час.
виктор климахин
как дети малые ответ один полицаи депутаты чиновники мер и власть имеют от черножопых мигрантов левый доход или взятки и от этого дохода они не откажутся их купили с потрохами и с крючка им не сорваться ВОТ ПОЭТОМУ ЧЕРНОЖОПЫЕ ШАКАЛЫ ВЕДУТ СЕБЯ КАК ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ ИЛИ СУКИНЫ ДЕТИ ИХ ТОЛЬКО УБИВАТЬ КАК ЗАРАЗУ ЧУМУ
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1 час.
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