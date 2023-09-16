МИГРАНТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ В РОССИИ. БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ?

Если власть не желает или не способна защитить россиян, на Х нам такая власть... Хотя говорить надо о конкретных существах в высоких и тёплых кабинетах. вышибить их оттуда можно за неделю.... Луноликий, слабо?

виктор климахин

как дети малые ответ один полицаи депутаты чиновники мер и власть имеют от черножопых мигрантов левый доход или взятки и от этого дохода они не откажутся их купили с потрохами и с крючка им не сорваться ВОТ ПОЭТОМУ ЧЕРНОЖОПЫЕ ШАКАЛЫ ВЕДУТ СЕБЯ КАК ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ ИЛИ СУКИНЫ ДЕТИ ИХ ТОЛЬКО УБИВАТЬ КАК ЗАРАЗУ ЧУМУ