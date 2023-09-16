БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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МИГРАНТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ В РОССИИ. БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ?

МИГРАНТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ В РОССИИ. БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ?

ALEJANDRO MARTÃNEZ VÃ©LEZ/GLOBALLOOKPRESS В Госдуму внесён законопроект о запрете на выдачу оружия мигрантам после событий в Батайске Ростовской области, где расстреляли участника СВО.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Если власть не желает или не способна защитить россиян, на Х нам такая власть... Хотя говорить надо о конкретных существах в высоких и тёплых кабинетах. вышибить их оттуда можно за неделю.... Луноликий, слабо?
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10 час.
АА
Алекс Архипов
Это скорее беспредел властей с помощью мигрантов.
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6 час.
виктор климахин
как   дети   малые    ответ   один    полицаи   депутаты  чиновники   мер  и  власть   имеют   от   черножопых     мигрантов     левый    доход     или  взятки      и  от  этого  дохода  они   не  откажутся    их  купили  с  потрохами  и   с  крючка    им   не  сорваться   ВОТ   ПОЭТОМУ   ЧЕРНОЖОПЫЕ  ШАКАЛЫ   ВЕДУТ  СЕБЯ  КАК  ПАРШИВЫЕ  ОВЦЫ  ИЛИ      СУКИНЫ  ДЕТИ   ИХ  ТОЛЬКО  УБИВАТЬ    КАК  ЗАРАЗУ  ЧУМУ
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1 час.

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