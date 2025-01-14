Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали о безопасных способах участия в благотворительности

В рамках городского онлайн-проекта «Перезвони сам» эксперты Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и других профильных организаций провели лекцию, посвященную защите от мошенников при перечислении средств на благотворительность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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