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Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали о безопасных способах участия в благотворительности

Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали о безопасных способах участия в благотворительности

В рамках городского онлайн-проекта «Перезвони сам» эксперты Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве и других профильных организаций провели лекцию, посвященную защите от мошенников при перечислении средств на благотворительность.

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