Раис РТ Патриарху: Все конфессии живут у нас в мире, благодаря вашей поддержке

Сегодня после богослужения в честь обретения Казанской иконы Божией Матери Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в межконфессиональный мир в Татарстане.
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