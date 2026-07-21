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Татар-информ

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Раис РТ Патриарху: Все конфессии живут у нас в мире, благодаря вашей поддержке

Раис РТ Патриарху: Все конфессии живут у нас в мире, благодаря вашей поддержке

Сегодня после богослужения в честь обретения Казанской иконы Божией Матери Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в межконфессиональный мир в Татарстане.

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