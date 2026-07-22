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Аргументы недели

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Число пострадавших при ночной атаке на Ялту выросло до 17 человек

Число пострадавших при ночной атаке на Ялту выросло до 17 человек

В Ялте после ночной атаки число пострадавших выросло до 17 человек. По данным советника главы Крыма, в результате ночной атаки на Ялту был повреждён многоэтажный жилой дом.

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