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Царьград

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Гениальный ход Белоусова: Завыли даже "азовцы"*. У ВСУ осталось всего 2 варианта

Гениальный ход Белоусова: Завыли даже "азовцы"*. У ВСУ осталось всего 2 варианта

Основатель "Азова"* Билецкий**: ВС России измотают ВСУ ещё до подписания капитуляцииОснователь "Азова"*, командующий третьей штурмовой бригадой ВСУ Андрей Билецкий**, решил кое в чём признаться.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Так и будет, что наступит момент, когда ВСУ - уже вообще, ни чего не смогут делать... - Победа будет за нами!
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17 час.
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