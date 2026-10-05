Хуситы установили контроль над районами в провинции Таиз, Йемен

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило 5 октября 2026 года об установлении контроля над двумя районами в провинции Таиз на юго-западе Йемена, в том числе над районом Аль-Мавасит и бывшей резиденцией главы президенсткого совета Йемена Рашада аль-Алими.