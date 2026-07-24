Генерал НАТО Гринкевич заявил о готовности альянса к боям на примере Украины

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что альянс готов к ведению боевых действий с массовым применением беспилотников по примеру украинского конфликта.
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