На Одессу надо идти через Запорожье: военно - стратегический план для безопасности всего юга

- Если освобождение Харькова и Донбасса имеет больше политическое значение, то в военно-стратегическом плане гораздо важнее идти на Николаев и Одессу для обеспечения безопасности всего юга РФ и Черного моря, подчеркнул он.
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