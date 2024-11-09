Bloomberg: Трамп уже начал менять политику США по Украине и Израилю

Переизбравшийся на новый срок американский бизнесмен, миллиардер, политик и член Республиканской партии США Дональд Трамп уже занимается разработкой новой политики страны, хотя официально еще не вступил в должность.
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