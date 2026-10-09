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Российская «Герань» озадачила противника очередным усовершенствованием

Российская «Герань» озадачила противника очередным усовершенствованием

Российские ударные беспилотники класса «Герань» продолжают поражать противника не только в прямом смысле слова, но и регулярно демонстрируют различные усовершенствования, над предназначением которых начинают ломать головы украинские эксперты, военные и простые обыватели.

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