Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии

Испания не может применять Ка-32 для тушения пожаров из-за антироссийских санкций Светлана Гомзикова Фото: Mateo Lanzuela / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Вадим Трухачёв Аномальная жара, которая наблюдается в Европе этим летом, привела к масштабным лесным пожарам в нескольких европейских странах.
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