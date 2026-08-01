Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии

Испания не может применять Ка-32 для тушения пожаров из-за антироссийских санкций Светлана Гомзикова Фото: Mateo Lanzuela / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Вадим Трухачёв Аномальная жара, которая наблюдается в Европе этим летом, привела к масштабным лесным пожарам в нескольких европейских странах.