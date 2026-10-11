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"Противоречит стратегии Запада": Михал возмутился сделкой США и России

"Противоречит стратегии Запада": Михал возмутился сделкой США и России

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 11 октября возмутился договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которые меняют подход США к поставкам российского дизельного топлива.

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