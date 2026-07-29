В Якутии полицейские вместе с представителями банка в рамках акции «Осторожно, мошенники!» разъяснили медицинским работникам, как защититься от кибераферистов

В Медицинском центре г. Якутска состоялась профилактическая встреча на тему «Осторожно, мошенники!», направленная на повышение финансовой грамотности и профилактику дистанционных мошенничеств среди медицинских работников.
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