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Тропический шторм «Рэйчел» затопил Лас-Вегас

Тропический шторм «Рэйчел» затопил Лас-Вегас

Тропический шторм «Рэйчел» затопил американский город Лас-Вегас в штате Невада. Об этом в понедельник, 12 октября, рассказали местные паблики.

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