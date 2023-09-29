Важные события, произошедшие в истории России в день 30 сентября Мария ИвановаТридцатые сутки сентября, как и каждый день годового календаря, отмечен теми или иными памятными датами и важными событиями, произошедшими в разные годы в российском государстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии