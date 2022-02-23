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Дмитрий Васильев: «Вяльбе – руководителем в биатлон? Крайне отрицательно к этому отношусь. Каждый должен заниматься своим делом»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением об идее привлечь главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе к руководству российским биатлоном.

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