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Ле Курт выиграл шестой этап Тура из-за механической поломки

Источник изображения, Getty Images Опубликовано 3 часа назад Кимберли Ле Курт преодолела механическую поломку, а затем финишировала в спринте и закрепила победу на шестом этапе Тур де Франс среди женщин в четверг, играя за швейцарку гонщик Марлен Ройссер сохранил лидерство в общем зачете.

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