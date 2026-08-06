Ле Курт выиграл шестой этап Тура из-за механической поломки

Источник изображения, Getty Images Опубликовано 3 часа назад Кимберли Ле Курт преодолела механическую поломку, а затем финишировала в спринте и закрепила победу на шестом этапе Тур де Франс среди женщин в четверг, играя за швейцарку гонщик Марлен Ройссер сохранил лидерство в общем зачете.