«Азербайджан-Урал» прекратил существование: Екатеринбург меняет правила игры Давление на азербайджанские диаспоры в регионах России идет на фоне сложных отношений Москвы и Баку Герман Галкин На фото: бывший лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински в суде (Фото: Илья Московец/URA.