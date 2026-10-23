«Азербайджан-Урал» прекратил существование: Екатеринбург меняет правила игры Давление на азербайджанские диаспоры в регионах России идет на фоне сложных отношений Москвы и Баку Герман Галкин На фото: бывший лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински в суде (Фото: Илья Московец/URA.
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это какие культурные организации? создание своих землячеств и законов. продвижение своих земляков во власть? видимо так интегрируются в рассейское общество
Уже до Камчатки добрался этот кочующий народ, если их всех отправить в их феодальную страну, возможно они и снесут падишаха алиева и его семейку.
Этих ОПГ по стране не счесть. Хоть кто-то занялся. Видимо крепко достали. Ещё бы почистить основательно "Баку-на- Неве". Да и Москве давно пора. Особенно ее южную часть.
Диаспоры в России формировались стихийно вокруг землячеств и неформальных сетей взаимопомощи и с начала 2000-х они стали обретать устойчивые формы - национально-культурные центры, религиозные организации.
С тех пор никак не придут к решению как их воспринимать обществом и "оформить" в государстве как принято говорить - "в правовом поле".
Ясно одно - это не может быть объединение на основе религиозной принадлежности членов, а также способствовать созданию замкнутых "этнических гетто" и их "криминализации".
Диаспоры нужно закрыть! В России будет больше безопасности для своих граждан! Никогда не будет ни дружбы ни уважения к нам россиянам со стороны " дружественных" народов!!!
вахабиты шииты я не вижу между ними разницы...ХОЧУ ХОДИТЬ ПО СВОЕЙ СТРАНЕ БЕЗ БОЯЗНИ. Им уже и наш СЕВЕР не помеха.
Давно пора всех баранов вернуть домой... Принудительно...
По-моему между шиитами и ваххабитами очень условное различие, которое легко стирается, когда это надо тому, кому надо. Так что все эти перестановки то же соплежуйство, что и раньше и исходит оно...У-у-у
гидра еще жива...