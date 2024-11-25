Спустя полгода на посту губернатора ХМАО Кухарук представил своего идеолога

Бывший заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов официально назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.
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