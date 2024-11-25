Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

64 подписчика

Спустя полгода на посту губернатора ХМАО Кухарук представил своего идеолога

Спустя полгода на посту губернатора ХМАО Кухарук представил своего идеолога

Бывший заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов официально назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх