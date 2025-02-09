Более сорока человек погибли в результате аварии автобуса: названа причина трагедии

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на юге Мексики, произошедшего ранним утром в субботу, погиб 41 человек, говорится в заявлении правительства штата Табаско, в котором добавляется, что восстановительные работы все еще продолжаются.
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